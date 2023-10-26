شكرا لقرائتكم خبر عن مشجعون ينتقدون إقامة مباراة ولفرهامبتون وتشيلسي عشية عيد الميلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

انتقد مشجعو نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، قرار الدوري إقامة مباراة الفريق أمام مضيفه ولفرهامبتون واندرارز عشية عيد الميلاد، ووصفوه بأنه غير مقبول على الإطلاق.

وكان من المقرر إقامة المباراة في 23 ديسمبر/كانون الأول، لكنها تأجلت إلى اليوم التالي في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، وهي المرة الأولى التي تقام فيها مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز عشية عيد الميلاد منذ 1995.

وقالت رابطة مشجعي تشيلسي إن المشجعين الذين سيحضرون المباريات سيواجهون مشكلات في السفر إلى ولفرهامبتون في عطلة نهاية الأسبوع.

وأضافت في بيان: «من غير المقبول على الإطلاق تحديد موعد مباراة ولفرهامبتون ضد تشيلسي عشية عيد الميلاد».

وتابعت: «لن يؤدي الأمر إلى مشاكل تتعلق بالتشغيل في ملعب مولينو فحسب؛ بل ستزيد الجداول الزمنية لوسائل النقل أثناء العطلات مشقة المشجعين».

وأشارت الرابطة إلى أنها طلبت عقد اجتماع مع مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز الثلاثاء، وتأمل في مناقشة الأمر مع رابطة أنصار ولفرهامبتون 1877 واتحاد مشجعي كرة القدم.

وأضافت: «ستطلب رابطة أنصار تشيلسي رسمياً أن تتشاور رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بطريقة صحيحة مع المشجعين بشأن هذه المسألة وأن تتراجع عن هذا القرار».

وقال اتحاد مشجعي كرة القدم في إنجلترا، إن تعديل الجدول كان صادماً، مضيفاً أنه يقف إلى جانب رابطة مشجعي كلا الناديين في معارضة المباريات التي تقام عشية عيد الميلاد.

وكانت رابطة أنصار ولفرهامبتون قد قالت في وقت سابق، إن تعديل الجدول أظهر غياباً تاماً لاعتبار الجماهير واحترامهم.