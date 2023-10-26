شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة ثلاثية لـ «مونديال جولف السيدات» في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشاركت فرق إسبانيا وتايلاند وأستراليا، صدارة الترتيب في ختام الجولة الثانية الخميس نادي أبوظبي للجولف في منافسات النسخة الـ30 من بطولة العالم لفرق الهواة للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو»، والتي تقام في أبوظبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة 36 فريقاً من حول العالم، ويستضيفها اتحاد الإمارات للجولف، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وتختتم السبت المقبل.

وحافظ المنتخب الإسباني على موقعه في صدارة الترتيب لليوم الثاني على التوالي، لكن منتخبا تايلاند وأستراليا تقدما ستة مراكز دفعة واحدة لتتساوى المنتخبات الثلاث معاً برصيد 13 ضربة تحت المعدل بمجموع 275 ضربة.

ويتوقع أن تمتد المنافسة بشكل متقارب حتى الجولة الأخيرة، مع وجود المنتخب الكوري خلفهم بفارق ضربتين فقط برصيد 11 ضربة تحت المعدل بمجموع 277 ضربة، ثم منتخبا الولايات المتحدة وإنجلترا بدرجة أقل برصيد 7 ضربات تحت المعدل بمجموع 281 ضربة.

ويوجد المنتخب المغربي في المركز السابع عشر برصيد ضربة واحدة فوق المعدل بمجموع 289 ضربة، يليه المنتخب الإماراتي على صعيد الفرق العربية، برصيد 15 من فروق المعدل بمجموع 303 ضربات.

واستفاد المنتخب التايلاندي من تألق لاعبته نافابورن سونتريياباس التي حققت 7 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية، لتتقدم إلى صدارة ترتيب فئة الفردي برصيد 10 ضربات تحت المعدل، وجاءت خلفها بالمركز الثاني الهندية أفاني براشانث والكورية كوريم سيو برصيد 8 ضربات تحت المعدل.

وتقام البطولة بنظام التنافس بين أكثر من مئة لاعبة من 36 دولة، بحيث يتم احتساب نتيجة أفضل لاعبتين لرصيد إجمالي نتيجة كل فريق لتحديد الترتيب النهائي للفوز بكأس البطولة.