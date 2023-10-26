شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد: المدارس بيئة تبني المواهب الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي أن المدارس تلعب دوراً كبيراً في تنشئة وإعداد الأجيال التي تساهم في بناء مستقبل دولة الإمارات، سواء على مستوى الإعداد التربوي والعلمي والصحي، أو على المستوى الرياضي الذي يتعلق بحيوية ونشاط وسعادة الطلبة من ممارسي الرياضة والنشاط البدني.

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى مدرسة المعارف للبنين، وأكاديمية دبي الدولية، الفائزتين بالدورة الثانية من «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية»، والذي يُمنح من قبل مجلس دبي الرياضي لإحدى المدارس الحكومية وأخرى من القطاع الخاص ممن نجحوا في تطبّيق أفضل الممارسات الرياضية وحصلوا على أعلى درجات التقييم بين مدارس دبي للفوز بالوسام الأول من نوعه.

رافق سموه في الزيارة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسارة يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومريم الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء وعضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وقال سموه: «بفضل رعاية القيادة الرشيدة لقطاع التعليم، والعمل المستمر لتطوير المؤسسات التعليمية والعاملين فيها، أنتجت المدارس في دولة الإمارات أجيالاً من الموهوبين في مختلف المجالات الحيوية يشاركون في صنع المستقبل المأمول لدولتنا، كما قدمت لأنديتنا ومنتخباتنا رياضيين موهوبين، وأبطالاً أحرزوا العديد من الألقاب في المنافسات والبطولات محلياً وفي مختلف البطولات الإقليمية والدولية، فاستحقت هذه المدارس أن يكون لها تقدير خاص لتكريم جهودها التعليمية الرياضية من خلال اطلاق وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية».

جيل موهوب

وأشار سموه إلى أن مدارس الدولة بيئة مبتكرة لبناء وتنشئة مواهب قادرة على رفع راية الإمارات في المحافل الرياضية الدولية، والمنافسة ضمن كبرة المسابقات الإقليمية والعالمية، بجيل موهوب وشاب يعشق تحقيق المراكز الأولى.

ونالت أكاديمية دبي الدولية الوسام المخصص للمدارس الخاصة كونها أتاحت لطلبتها ممارسة 19 رياضة للأولاد ونفس العدد للبنات، وشارك في الأنشطة الرياضية المستمرة على مدار العام الدراسي أكثر من 1600 طالب يمثلون أكثر من 70٪ من طلبة المدرسة.

وعلى صعيد التميز الرياضي يمثل المدرسة 164 فريقاً يخوضون أكثر من 700 مباراة في مختلف الرياضات خلال العام الدراسي.

فرق مميزة

ونالت مدرسة المعارف للبنين الوسام المخصص لفئة المدارس الحكومية، وتضم المدرسة الأكاديمية الوطنية لعلوم الرياضة للمدارس الحكومية وفيها 59 طالباً ضمن البرنامج، كما تضم المدرسة 630 طالباً من بينهم 210 طالباً في فرق أندية دبي ومنتخبات الدولة ويشارك فريقها في بطولة سباعيات الرجبي السنوية، كما يشارك 90٪ من طلاب كل فصل في الألعاب الرياضية، إلى جانب استخدام المدرسة تقنية مبتكرة لبرامج الصحة المستدامة التي يتم تطبيقها بكفاءة على طلبة جميع الفصول.