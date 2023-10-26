شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن ثالث بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك فريق ألعاب القوى الإناث التابع لنادي دبا الحصن في بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجري التي أقيمت في مدينة كلباء، وقد تألق الفريق بشكل لافت، ونجح في تحقيق المركز الثالث في فئة الأشبال.

ويعكس هذا الإنجاز الرياضي تطور وازدهار ألعاب القوى في منطقة دبا الحصن، ويشجع على دعم المواهب الشابة وتطويرها في هذا القطاع الرياضي المهم.

وحققت اللاعبتان جورية أحمد ثابت وعائشة الشحي الميدالية البرونزية في فعاليات السباقات الفردية لفئة الأشبال والشابات، وهو إنجاز يعكس التفاني والتحضير الجاد الذي قامت به اللاعبتان وفريقهما للمشاركة في البطولة.