شكرا لقرائتكم خبر عن فضية وبرونزية للكعبي والعرياني في «البارالمبية الآسيوية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ د. أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بعثة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، بالإنجازات التي تحققت حتى الآن والمتمثلة في الحصول على 8 ميداليات ملونة.

وحرص الفلاسي، من خلال اتصال مع محمد فاضل الهاملي، رئيس البعثة، على الاطمئنان على أحوال البعثة المتواجدة في هانجتشو بالصين، والإشادة بجهود اللاعبين وإنجازاتهم التي تحققت حتى الآن.

وأكد أن نجاح أبناء الإمارات من أصحاب الهمم في تحقيق مثل هذه الإنجازات ورفع علم الدولة في المحافل الخارجية أمر يدعو إلى الفخر، ويعكس مدى الاهتمام الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم في الدولة.

ووجّه الفلاسي تهنئته إلى جميع أفراد البعثة، وشكره لأصحاب الإنجازات على جهودهم وتفانيهم نحو تشريف رياضة الإمارات ورفع علم الدولة، وهو ما تجسد في تحقيق 8 ميداليات ملونة في الدورة حتى الآن، مطالباً أن يكون هذا حافزاً لهم نحو تحقيق الأفضل فيما هو قادم.

وكان محمد الكعبي وعبد الله سلطان العرياني، لاعبا منتخبي ألعاب القوى والرماية، قد أضافا، الخميس، ميداليتين جديدتين (فضية وبرونزية) إلى رصيد بعثة الإمارات، رافعين المحصلة إلى 8 ميداليات ملونة (ذهبيتان و3 فضيات و3 برونزيات)، من بينها 5 ميداليات في ألعاب القوى (ذهبيتان وفضيتان وبرونزية)، و3 ميداليات في الرماية (فضية وبرونزيتان).

دفع الجلة

واستطاع محمد الكعبي، إحراز الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة فئة (F36)، التي أقيمت على مضمار ملعب هوانج لونج، بعدما حل ثانياً بمسافة 12.99 م.

ونجح العرياني، في الفوز بالميدالية البرونزية في منافسات البندقية 50 م، وضعية الرقود، لفئة (SH1).

إنجاز التأهل

كما حقق عبيد الدهماني، لاعب منتخب الإمارات للرماية، إنجازاً بتأهله المباشر إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، بعدما حقق رقم التأهل المطلوب، من خلال مسابقة البندقية 10 أمتار وقوف، فئة (SH1).

وعبّـر محمد الكعبي عن سعادته بتحقيق هذه الميدالية في هانجتشو، والحفاظ على نفس الإنجاز الذي كان قد حققه في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الماضية في جاكرتا 2018.

وقال: «المنافسة كانت في غاية القوة، وحاولت أن أبذل قصارى جهدي لتحقيق الأفضل، وهو ما تحقق بالفوز بالميدالية الفضية، وأشكر الجميع على ثقتهم، وأتمنى أن أكون دائماً عند حسن الظن، وأن أسهم في رفع علم الإمارات في المحافل الخارجية».

من جانبه أكد العرياني أن المنافسة في مسابقات الرماية ارتقت بشكل كبير على صعيد القارة الآسيوية، التي باتت تشهد ظهوراً قوياً للاعبين جدد على الساحة.

وقال: «نجحنا كمنتخب الرماية في حصد الميدالية الثالثة، وهو ما يعبّـر عن طموحنا في المنافسة على ألقاب الدورة، ونتطلع لتحقيق الأفضل خاصة في منافسات الجمعة، في مسابقة (R7) الثلاثة أوضاع، التي نعد أكثر تخصصاً فيها أنا وزميلاي عبد الله سيف العرياني وعبيد الدهماني، ونرجو أن يكون التوفيق حليفنا».

وعلى صعيد باقي نتائج منافسات الخميس، في ألعاب القوى، حل أحمد الحوسني رابعاً في مجموعته بتصفيات رمي الرمح لفئة (F33)، وجاء زميله أحمد المازمي رابعاً أيضاً في المجموعة الثانية لنفس المسابقة والفئة.

وفي دفع الجلة للسيدات فئة (F33) حلت عائشة الخالدي خامسة، وجاء عباد علي ثامناً في رمي القرص لفئة (F37).

وفي رفعات القوة، حلت هيفاء النقبي في المركز السادس في مسابقة وزن 67 كجم، فيما حقق عادل شانبيه المركز الخامس في مسابقة وزن 88 كجم.

وفي الدراجات، حل أحمد البدواوي ثامناً في سباق «ضد الساعة» لمسافة 18.5 كم، فئة (C5)، فيما جاء عبد الله البلوشي في المركز الـ11، وسلامة الخاطري ثالثاً في فئة (C4)، حيث يتوج الأول والثاني فقط، واحتل إياد أحبابي وسعيد الظاهري المركزين السابع والثامن على الترتيب في سباق مسافة 13.7 كم لفئتي (H3 وH4).