شكرا لقرائتكم خبر عن «التايكواندو» يعتمد مواعيد بطولات الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد اتحاد الإمارات للتايكواندو، اجتماعه الدوري الخامس في إمارة الشارقة على هامش بطولة الصداقة الإماراتية الكورية بحضور الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس الإدارة، وزايد السويدي نائب الرئيس، وعبدالله السماحي أمين عام الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة.

جرى خلال الاجتماع اعتماد مواعيد بطولات الموسم الجديد 2023-2024، ومناقشة خطة الموسم ومتابعة آلية العمل فيها، إضافة إلى تقييم ومتابعة جاهزية المنتخب ومناقشة الاستحقاقات الدولية القادمة وعرض خطط المشاركات الدولية وآلية التمثيل فيها إلى جانب استضافة الإمارات لبطولة العالم للتايكواندو للناشئين 2025.

وناقش الاجتماع عملية التنسيق مع الأندية الأعضاء في ما يخص البطولات المحلية القادمة بما يضمن النجاح التنظيمي والفني والمجتمعي للموسم الجديد، وبما يوفر أفضل بيئة لتأهيل وتطوير اللاعبين الصاعدين لدعم المنتخبات الوطنية.

وكان الاتحاد قد أنهى الدورات التنشيطية للحكام التي عقدت في إمارة الشارقة مطلع الشهر الجاري.