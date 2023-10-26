الامارات | منصور بن محمد: مدارسنا الوطنية تصنع أجيالاً من الموهوبين وأبطالاً رياضيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، أن المدارس تلعب دوراً كبيراً في تنشئة وإعداد الأجيال التي تساهم في بناء مستقبل دولة الإمارات، سواء على مستوى الإعداد التربوي والعلمي والصحي، أو على المستوى الرياضي الذي يتعلق بحيوية ونشاط وسعادة الطلبة من ممارسي الرياضة والنشاط البدني.

وقال سموه: "بفضل رعاية القيادة الرشيدة لقطاع التعليم، والعمل المستمر لتطوير المؤسسات التعليمية والعاملين فيها، أنتجت المدارس في دولة الإمارات أجيالاً من الموهوبين في مختلف المجالات الحيوية يشاركون في صنع المستقبل المأمول لدولتنا، كما قدمت لأنديتنا ومنتخباتنا رياضيين موهوبين، وأبطالاً أحرزوا العديد من الألقاب في المنافسات والبطولات محلياً وفي مختلف البطولات الإقليمية والدولية، فاستحقت هذه المدارس أن يكون لها تقدير خاص لتكريم جهودها التعليمية الرياضية من خلال اطلاق وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية".

وأشار سموه، إلى أن مدارس الدولة بيئة مبتكرة لبناء وتنشئة مواهب قادرة على رفع راية الإمارات في المحافل الرياضية الدولية، والمنافسة ضمن كبرة المسابقات الإقليمية والعالمية، بجيل موهوب وشاب يعشق تحقيق المراكز الأولى.

جاء ذلك خلال زيارة سموه الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، إلى مدرسة المعارف للبنين، وأكاديمية دبي الدولية، الفائزتين بالدورة الثانية من "وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية"، والذي يُمنح من قبل مجلس دبي الرياضي لإحدى المدارس الحكومية وأخرى من القطاع الخاص ممن نجحوا في تطبّيق أفضل الممارسات الرياضية وحصلوا على أعلى درجات التقييم بين مدارس دبي للفوز بالوسام الأول من نوعه.

رافق سموه، في الزيارة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسارة يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومريم الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء وعضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي.

تنافس 72 مدرسة على نيل الوسام

وفي إطار الدورة الثانية من الوسام، تم تقييم وزيارة 72 مدرسة حكومية وخاصة من قبل فرق مجلس دبي الرياضي ولجان الخبرة الدولية، حيث جرت عملية التقييم وفق 4 معايير رئيسية، هي: التميز الرياضي، من خلال استقطاب ورعاية وتطوير الموهوبين في مختلف الرياضات وتأهيلهم للعب في الأندية والمنتخبات الوطنية لدولة الإمارات ومختلف الدول؛ والبنية التحتية، من خلال تنوع مواصفات وجودة وكفاءة المنشآت والمرافق الرياضية المتوفرة للاستخدام اليومي للطلبة؛ والصحة المستدامة، من خلال البرامج الرياضية والصحية التي تساهم في زيادة نشاط وحيوية الطلبة وسعادتهم والوقاية من أمراض العصر مثل السكرى والسمنة، وتشجيع أسلوب التغذية السليمة؛ بينما ركز المعيار الرابع على كفاءة وفعالية الإدارة المدرسية، من خلال دعم الإدارة وتوفر الكوادر المؤهلة لتنفيذ برامج ومبادرات النشاط البدني والرياضي والصحي.

حيثيات الفوز

ونالت أكاديمية دبي الدولية الوسام المخصص للمدارس الخاصة كونها أتاحت لطلبتها ممارسة 19 رياضة للأولاد ونفس العدد للبنات، وشارك في الأنشطة الرياضية المستمرة على مدار العام الدراسي أكثر من 1600 طالباً يمثلون أكثر من 70 % من طلبة المدرسة.



وعلى صعيد التميز الرياضي يمثل المدرسة 164 فريقاً يخوضون أكثر من 700 مباراة في مختلف الرياضات خلال العام الدراسي، حيث فازت فرق المدرسة بـ 19 لقباً في موسم 2022-2023 وحده، كما تضم 25 طالباً بمنحة رياضية، ولديها برنامج سفير الرياضة، وتستضيف 23 بطولة سنوياً.

أما على صعيد المشاركة في البطولات الرياضية المختلفة، فقد شاركت فرق المدرسة في بطولات عديدة داخل الدولة وكذلك في بطولات عالمية في بريطانيا واسبانيا وإيطاليا وسريلانكا والهند، كما يشارك طلبتها ضمن فرق أندية دبي و منتخبات دولهم في مختلف الرياضات.

مدرسة المعارف

ونالت مدرسة المعارف للبنين الوسام المخصص لفئة المدارس الحكومية، وتضم المدرسة الأكاديمية الوطنية لعلوم الرياضة للمدارس الحكومية وفيها 59 طالباً ضمن البرنامج، كما تضم المدرسة 630 طالباً من بينهم 210 طلاب في فرق أندية دبي ومنتخبات الدولة ويشارك فريقها في بطولة سباعيات الرجبي السنوية، كما يشارك 90% من طلاب كل فصل في الألعاب الرياضية، إلى جانب استخدام المدرسة تقنية مبتكرة لبرامج الصحة المستدامة التي يتم تطبيقها بكفاءة على طلبة جميع الفصول.



جدير بالذكر أن مجلس دبي الرياضي كان قد نظم لقاء تعريفيا خلال العام الماضي للمدارس الحكومية والخاصة للتعريف بفئات ومعايير التنافس في الدورة الثانية وذلك قبل القيام بالزيارات التقييمية الميدانية التي تم فيها: لقاء الإدارة المدرسية، ولقاء الطلاب والمتميزين رياضياً والاطلاع على مستوياتهم وإنجازاتهم والأندية التي انضموا اليها، وكذلك الاطلاع على المنشآت الرياضية التي تضمها كل مدرسة مثل الملاعب المفتوحة العشبية ومضامير الجري والصالات المغلقة والمسابح، وغيرها، وكذلك على الوجبات التي يتم تقديمها للطلبة، وزيارة العيادة الصحية والاطلاع على الأجهزة التي تضمها وكفاءة العاملين فيها، وزيارة قسم التربية الرياضية في المدرسة والاطلاع على العاملين فيه، إضافة إلى الاطلاع على التطبيقات والاستخدامات التكنولوجية الرياضية.