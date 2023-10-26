الامارات | شراكة بين البنك السعودي للاستثمار وريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني توقيع اتفاقية تعاون مع البنك السعودي للاستثمار SAIB في خطوة جديدة للاستثمار الخارجي من جانب النادي الملكي.

وأكد البنك السعودي للاستثمار، اليوم الخميس، توقيع صفقة رعاية رسمية مع نادي ريال مدريد، دون الكشف عن التفاصيل الخاصة بمدة العقد وقيمة الشراكة وآليتها.

وأشار ريال مدريد في بيانه الرسمي إلى أن مؤسسة البنك السعودي للاستثمار ستصبح بموجبها المؤسسة المالية البنك الرسمي للنادي في المملكة العربية السعودية.

وأضاف النادي الملكي في بيانه أن هذا التحالف سيتيح للبنك السعودي للاستثمار التواصل مع مشجعي ريال مدريد في االسعودية وتقديم خدمات ومنتجات أفضل وتجارب فريدة تتكيف مع احتياجات عملائه وتفضيلاتهم الخاصة.

وأعرب مدير العلاقات المؤسسية إيميليو بوتراغينيو في ريال مدريد عن سعادته بهذه الشراكة قائلا: "نحن متحمسون جدا لهذا التحالف، الذي سيتيح لنا بالنمو كناد وأيضا لتعزيز العلاقات مع جميع مشجعينا في المملكة العربية السعودية، البلد الذي ينمو في مجال كرة القدم، كما أن الشراكة تأتي في وقت مثالي بالنسبة لنا لذلك فإننا نستقبله بحماس كبير ومع الأمل في أن تستمر الشراكة لسنوات عديدة".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار فيصل العمران: "نحن سعداء للغاية باتفاقية التعاون هذه مع ريال مدريد، أحد أفضل الفرق في العالم، إن لم يكن الأفضل، نتطلع إلى تقديم تجارب فريدة لجماهير ريال مدريد في المملكة العربية السعودية ونريد الاستمرارية لهذه الاتفاقية".

ويستقبل برشلونة نظيره ريال مدريد يوم السبت المقبل على ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي ضمن مباريات الجولة الـ11 بمسابقة الدوري الإسباني موسم 2023-2024.