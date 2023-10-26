سيراليون يعلن موعد مواجهة المنتخب بتصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد السيراليوني لكرة القدم مساء اليوم الخميس، موعد مواجهة المنتخب الوطني ، التي تأتي لحساب منافسات الجولة الثانية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأكد اتحاد سيراليون عبر بيانٍ رسميٍ ، على ملاقاة المنتخب الوطني 19 من شهر نوفمبر المقبل ، على ستاد كانيون دوي في بانسفيل بدولة ليبيريا.

وطالب اتحاد الكرة خلال وقت سابق بإقامة مواجهة سيراليون في القاهرة تجنبًا لإراهاق اللاعبين.

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب الوطني نظيره جيبوتي 16 من الشهر ذاته بالقاهرة ، لحساب منافسات الجولة الأولى من التصفيات .

كان المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، قد أنهى أخيرًا فعاليات معسكره الدولي بالإمارات، والذي تخلله وديتين أمام زامبيا وانتهت بتفوق الفراعنة بهدف دون رد، وودية أخرى أمام الجزائر وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وجاءت قائمة المنتخب الوطني في معسكر الإمارات الأخير كاملة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمدالنني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.