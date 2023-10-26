بنزيما يقود الهجوم.. تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمباراة الحزم في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد السعودي عن تشكيلة الفريق الرسمية لخوض مباراة الحزم، التى تجمعهما بعد قليل، على ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل في خضم منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري.

تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمباراة الحزم في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

في خط الدفاع: مهند الشنقيطي، لويس فيليبي، حسن قادش، عمر هوساوي، أحمد بامسعود

في خط الوسط: نجولو كانتي، ايجور كورنادو، سلطان الفرحان

في خط الهجوم: هارون كامارا، كريم بنزيما

موعد مباراة الاتحاد والحزم والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق بث دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم.