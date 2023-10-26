بث مباشر .. مباراة الوداد المغربي وأنيمبا النيجيري بالدوري الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - مع دقات التاسعة مساء اليوم الخميس ، يحل فريق أنيمبا النيجيري ضيفًا على نظيره الوداد المغربي ، خلال اللقاء الذي يقام بين الفريقين لحساب منافسات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأفريقي ، خلال نسخته الأولى.





كان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى لصالح الفريق المغربي بهدف من دون رد.

وينتظر أن يلاقي الفريق المتأهل من تلك المواجهة ، الترجي التونسي في نصف النهائي ، بعد أن تفوق الأخير على مازيمبي الكونغولي إيابًا في تونس اليوم بثلاثية من دون رد وانتهاء لقاء الذهاب لصالح مازيمبي بهدف نظيف.

الأهلي وصن داونز ..

وعلى صعيد الأهلي ، غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة مساء اليوم الخميس في طريقها إلى جنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن تشهد رحلة طيران البعثة الى جنوب إفريقيا الهبوط ترانزيت في مطار نيروبي بدولة كينيا للتزود بالوقود، على ان تستأنف بعدها الرحلة إلى مطار جوهانسبرج.

كما حرص المهندس محمد سراج الدين رئيس البعثة على متابعة كافة الإجراءات الإدارية قبل السفر والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالوصول والإقامة وملاعب التدريب وتهيئة الأجواء المناسبة للفريق وجهازه الفني.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة.

بينما صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

يمكنك مشاهدة مباراة الوداد المغربي وأنيمبا النيجيري عبر الرابط التالي ..