مدرب النصر: حققنا فوزًا مستحقًا أمام العريش في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - اكد مصطفي كامل المدرب العام لفريق النصر أن الفريق حقق فوز مستحق على مركز شباب العريش في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثالثة بدوري القسم الثاني ب.

تصريحات مصطفى كامل

وقال مصطفي كامل:" تلقينا هدف اول في مرمى النصر ولكن نجحنا في إدراك هدف التعادل عن طريق تيتي مدافع الفريق واللعبين نفذوا تعليمات اشرف توفيق المدير الفني وكنا الافضل ولكن اهدرنا عدد كبير من فرص بشكل غريب إلي أن نجح كريم سعيد في تسجيل هدف الفوز".

واضاف:"الفوز أعاد الثقة للاعبين واقتربنا من المقدمه بعد تعادل العبور والفارق في النقاط أصبح نقطتين ولدبنا ثقة في تحقيق الفوز في المباريات القادمة".

وكانت اقيمت مباريات الجولة الثالثة بدوري القسم الثاني واسفرت عن فوز النصر على مركز شباب العريش بهدفين لهدف أحرز هدفي النصر تيتي وكريم سعيد وتعادل جنوب سيناء مع العبور بهدف لمثله وفاز الشمس على مستقبل وطن بهدفين دون رد وفاز المريخ على نجمة سيناء بأربعة أهداف مقابل هدفين.