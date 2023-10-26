محمد شريف يُشارك في تعادل الخليج أمام التعاون بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل فريقا الخليج والتعاون، بنتيجة هدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

تقدم الخليج بالهدف الأول في الدقيقة 35 عن طريق ليسندرو لوبيز لاعب الفريق، فيما أردك التعاون هدف التعادل عن طريق اللاعب جواو بيدرو فى الدقيقة 37 من زمن المباراة ليقتنص كلا منهما نقطة وحيدة.

وبتلك النتيجة وصل التعاون للنقطة 24، فى وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يأتي الخليج فى المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

ولعب الخليج مباراة التعاون بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: مروان الحيدري

في خط الدفاع: سعيد آل حمسل – محمد خبراني – ليساندرو لوبيز – بيدرو ريبوتشو

في خط الوسط: خالد ناري – عبد الإله هوساوي – وو يونج جانج

في الهجوم: فابيو مارتينيز – محمد شريف - إيفو رودريجيز