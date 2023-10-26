روجيرو ميكالي يزور مران مودرن فيوتشر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - حرص المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على زيارة مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، مساء اليوم الخميس.

ميكالي يزور مران مودرن فيوتشر

كما دار حديث جانبي بين البرازيلي روجيرو ميكالي، وريكاردو فورموسينيو المدير الفني البرتغالي لمودرن فيوتشر، على هامش المران، حول الفريق ومسيرته بالدوري.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة فريق البنك الأهلي يوم الاثنين المقبل، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.