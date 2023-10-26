الدوري الأفريقي .. تشكيل الوداد الرسمي أمام أنيمبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن عادل رمزي المدير الفني لفريق الوداد المغربي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة أنيمبا النيجيري التي تنطلق بعد قليل ، في إطار مواجهات إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.





كان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى لصالح الفريق المغربي بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق المتأهل من مواجهة الليلة ، الترجي التونسي لحساب نصف نهائي البطولة ، التي تقام في نسختها الأولى.

وجاء تشكيل الوداد المغربي للمباراة على النحو التالي :

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

الدفاع: ايوب عملود - يحيي عطية الله- امين أبو الفتح- جمال حركاس

خط الوسط: يحيي جبران- زكرياء الدراوي- علمي أحناش

الهجوم: هشام بوسفيان- الشرقي البحري- منتصر الهتيمي

الأهلي وصن داونز ..

على صعيد متصل ، توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة إلى جنوب أفريقيا مساء اليوم الخميس.

وتشهد رحلة طيران بعثة الفريق الأحمر الى جنوب إفريقيا الهبوط ترانزيت في مطار نيروبي بدولة كينيا للتزود بالوقود، على ان تستأنف بعدها الرحلة إلى مطار جوهانسبرج.

وحرص المهندس محمد سراج الدين رئيس البعثة على متابعة كافة الإجراءات الإدارية قبل السفر والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالوصول والإقامة وملاعب التدريب وتهيئة الأجواء المناسبة للفريق وجهازه الفني.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة.

وفاز فريق صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.