بيراميدز يوافق على سفر جدو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة نادي بيراميدز ، الموافقة على سفر محمد ناجي جدو مدرب الفريق ، إلى الإمارات ، للحصول على رخصة تدريبية متقدمة لإكسابه خبرة جديدة.





وقال هاني سعيد مدير الكرة بالنادي ، أن الإدارة تحرص جاهدة على دعم جميع المدربين وتسهل من إجراءات حصولهم على أفضل الرخص في إطار حرصها على تطوير مهارات جميع المدربين والإلمام المستمر بأفضل طرق التدريب العالمية الأمر الذي ينعكس على الفريق.

ويستعد بيراميدز لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي ، مساء غد الجمعة ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز في اللقاء كما يلي :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب..

الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ.

الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمود أوكا - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي.

الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس