الخليج 365 تنفرد بشروط " زاك" للانضمام لسلة الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - تسود حالة من الترقب داخل اروقة كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى للإعلان عن المحترف الاجنبى المنضم لصفوف زعيم الثغر حيث لازالت عملية البحث والتنقيب مستمرة عن محترف جديد خلفا عن المحترف الاجنبى شانون شارتر الذى تم فسخ عقده بالتراضى فور العودة من البطولة العربية بقطر

وعلمت الخليج 365 ان لاعب فريق الدينامو اللبنانى الامريكى زاك لوفتون فى مقدمة اللاعبين المرشحين بقوة للإنضمام لصفوف الاتحاد وقد تم بالفعل فتح قنوات اتصال مع اللاعب الامريكى لإتمام تعاقده مع الاخضر والذى أقر بموافقته المبدئية الا ان الساعات القليلة الماضية عاد "زاك" بشرطين للإتمام الصفقة وهما انه طالب مبلغ ٥ دولار زيادة شهريا عن المبلغ المتفق عليه معه وثانيا ان يضع بند فى عقده يسمح له مغادرةالفريق فى اى وقت من الموسم وانهاء التعاقد وهو مالم يجد قبول لدى مجلس ادارة النادى لتقف صفقة " زاك" لحين الوصول الى نقطة تلاقى

فى الوقت نفسه طالب مجلس الادارة برئاسة محمد مصيلحى الكابتن أحمد عمر بمتابعة لاعبين محترفين آخرين وهو ما يعكف عليه حاليا من خلال الفيديوهات التى وصلت اليه من بعض الوكلاء حول "٤" محترفين آخرين

ويرجع الاختيار الاول لمحترف فريق الدينامو اللبنانى "زاك" لما يجيده من اللعب الجماعى وليس المطلوب لاعب يعتمد على المهارة الفردية فحسب حتى يتسنى لجميع اللاعبين المشاركة فى تحقيق الفوز والبطولات المرجوة للحفاظ على روح الفريق

يذكر ان زاك لوفتون هو لاعب كرة سلة أمريكي محترف في الدوري اللبناني لكرة السلة من مواليد ١٨ نوفمبر ١٩٩٢ وطوله ١.٩٣ م ..لعب كرة السلة الجامعية لجامعة ولاية نيو مكسيكو. انتقل إلى NMSU من ولاية تكساس الجنوبية، حيث حصل على لقب أفضل لاعب في المؤتمرالرياضي الجنوبي الغربي لعام 2017.