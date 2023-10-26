سلة الاتحاد تتفوق على القناة والدعم المعنوي كلمة السر

ياسر رشاد - القاهرة - أجتاز الفريق الاول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى مباراته الثانية اليوم أمام فريق القناة بالدور التمهيدي للدورى المرتبط رجال بتقدمه بنتيجة ٨٤-٥٧ اى بفارق ٢٧ نقطة على صالة نادى سبورتنج

ومن الواضح أن أحمد عمر المدير الفنى يستغل تلك المبارايات التمهيدية لتجربة جميع اللاعبين فى ظل غياب المحترف الاجنبى الذى لم يستقر عليه حتى الان بشكل رسمى

كما يحاول عمر تجربة أكثر من تكتيك وخطة بتلك المبارايات التمهيدية التى يضمن فيها فوز فريقه نظرا لفارق خبرة اللاعبين ومهاراتهم امام الفرق المنافسة بهذا الدور حتى يتسنى له الاستعداد الجيد للمبارايات القوية امام فرق الزمالك والاهلى

ومما لاشك فيه ان الدعم النفسى والمادى والمعنوى للاعبين هو من سيكون له كلمة الغلبة وتحديد شكل الفريق خلال هذا الموسم تفاديا لاخطاءالمواسم الاربعة السابقة حتى تعود الانتصارات والبطولات لقلعة الشاطبى