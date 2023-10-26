الترجي يتأهل إلى قبل نهائي الدوري الأفريقي بثلاثية في شباك مازيمبي

ياسر رشاد - القاهرة - حسم فريق الترجي التونسي تأهله إلى الدور نصف النهائي من منافسات بطولة الدوري الأفريقي ، عقب تغلبه على نظيره مازيمبي الكونغولي بثلاثية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب حماد العقربي بمدينة رادس.





وكان لقاء الذهاب ، قد انتهى بتفوق الفريق الكونغولي بهدف من دون رد.

وسجل أهداف الترجي في اللقاء كل من ..ياسين مرياح في الوقت البديل لزمن الشوط الأول ، وأسامة بوجرة عند الدقيقة 76 ومحمد أمين توجاي في الدقيقة 87.

وينتظر أن يلاقي الترجي في نصف النهائي ، الفريق الآخر المتأهل من المواجهة الأخرى التي تجمع الوداد المغربي مع ضيفه أنيمبا النيجيري.

سفر الأهلي إلى جنوب أفريقيا ..

كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الادارة، قد تحركت من مطار القاهرة عصر اليوم؛ استعدادا للسفر إلى جنوب إفريقيا.

ويتواجه الأهلي مع صن داونز مساء الأحد المقبل بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

كان الفريق الأحمر ن قد خاض مرانه الختامي بالقاهرة اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة صن داونز.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، قبل بدء المران بتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط ‏الأحمال، ثم استكمل الجميع فقرات التدريب التي اشتملت على فقرات خططية وتقسيمة كرة قوية.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي في نسخته الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة باستاد القاهرة.

وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.