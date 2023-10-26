شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وسيراليون في الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد السيراليوني لكرة القدم، موعد إقامة مباراة مصر وسيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 يوم 19 نوفمبر المقبل، على ملعب صامويل كانيون دوي في بانسيفيل في ليبيريا.

كشف الاتحاد السيراليونى لكرة القدم عن مواجهة المنتخب المصرى يوم 29 نوفمبر المقبل فى تصفيات كأس العالم 2026 بمدينة بانسيفيل بدولة ليبيريا.

وتضم مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026، منتخبات: بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا وجيبوتي.

ونشر الاتحاد السيراليونى على الصفحة الرسمية على موقع "إكس" أن منتخب السيراليون سوف يواجه إثيوبيا يوم 15 نوفمبر بملعب محمد الخامس بالمغرب، ثم يواجه المنتخب المصرى يوم 19 نوفمبر فى ليبيريا.