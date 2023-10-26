شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى "كامل العدد" قبل مواجهة مودرن فيوتشر بدورى نايل ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق البنك الاهلى لمواجهة مودرن فيوتشر بكامل لاعيبه تحت قيادة القبرصى بابا فاسيليو ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

ويسعى القبرصى بابا فاسيليو من تصحيح الأخطاء الدفاعية للاعبين خلال بعض التدريبات وحسم الفوز في المواجهة المقبلة وتحقيق أول ثلاث نقاط من عمر البطولة.

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الاهلى مع نظيره مودرن فيوتشر ضمن الجولة الخامسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" حيث تقام يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة السابعة مساء.

ويتزيل فريق البنك الاهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" بدون نقاط حيث تلقى الهزيمة في 4 مباريات أمام كل من طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك وإنبى.



تدريب فريق البنك الاهلى (1)



تدريب فريق البنك الاهلى (2)



تدريب فريق البنك الاهلى (3)



تدريب فريق البنك الاهلى (4)



تدريب فريق البنك الاهلى (5)



تدريب فريق البنك الاهلى (6)