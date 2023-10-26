شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات تأهيل عمرو السولية وكريم فؤاد فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، إن عمرو السولية وكريم فؤاد لاعبي الفريق، يخوضان المرحلة ‏الأخيرة من برنامج التأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.‏

وأوضح أن السولية وكريم فؤاد خضعا لأشعة خلال الساعات الماضية، وجاءت نتيجتها مطمئنة للغاية، بعدما اجتاز اللاعبان برنامج العلاج ‏الطبيعي على مدار الفترة الماضية.‏

وأشار إلى أن الثنائي ينفذان برنامج أحمال بدنية خاصًا، تمهيدا للعودة الى التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة.‏

ويخوض الأهلي ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي مع صن داونز الجنوب إفريقي في بريتوريا يوم 29 أكتوبر الجاري، على أن ‏تقام مباراة العودة يوم 1 نوفمبر بالقاهرة ، وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، ‏بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة ‏بهدف لكل فريق.‏