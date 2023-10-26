شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات تأهيل عمرو السولية وكريم فؤاد فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، إن عمرو السولية وكريم فؤاد لاعبي الفريق، يخوضان المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.
وأوضح أن السولية وكريم فؤاد خضعا لأشعة خلال الساعات الماضية، وجاءت نتيجتها مطمئنة للغاية، بعدما اجتاز اللاعبان برنامج العلاج الطبيعي على مدار الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الثنائي ينفذان برنامج أحمال بدنية خاصًا، تمهيدا للعودة الى التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة.
ويخوض الأهلي ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي مع صن داونز الجنوب إفريقي في بريتوريا يوم 29 أكتوبر الجاري، على أن تقام مباراة العودة يوم 1 نوفمبر بالقاهرة ، وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة بهدف لكل فريق.
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