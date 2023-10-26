شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عاشور والبنا فى غرفة الفار لمباراة الوداد وأنيمبا بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الثنائى المصرى محمود عاشور ومحمود البنا، في قيادة كابينة الـVAR في مباراة الوداد البيضاوى المغربى مع أنيمبا النيجيري، في إياب ربع النهائي قبل انطلاق اللقاء.

وجاء ظهور الثنائي أثناء استعدادهما لانطلاق مباراة الوداد المغربى مع أنيمبا النيجيري في إياب دور الثمانية لدورى السوبر الأفريقى يديرها الحكم الجابونى إتشو برى- حكم ساحة، ومحمود عاشور- حكم VAR، ومعه محمود البنا مساعد VAR.

وأعلن عادل رمزي، المدير الفني بنادي الوداد الرياضي المغربي، تشكيل فريقه لمواجهة إنييمبا النيجيري، المباراة التي ستقام مساء اليوم، ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي هذا الموسم، علما بأن لقاء الذهاب انتهى لصالح الوداد بهدف دون رد.

وسجل هدف الوداد الوحيد في اللقاء يحيى جبران من ركلة جزاء، في الدقيقة 39 من عمر اللقاء، ويبحث الفريق المغربي عن الظهور بشكل مميز والتأهل لنصف نهائي الدوري الأفريقي.

حراسة المرمى : يوسف مطيع.

خط الدفاع : أمين أبو الفتح ، أيوب العملود ، جمال حركاس ، عطية الله.

خط الوسط : زكريا دراوي ، لهيتمي ، يحيي جبران.

خط الهجوم : سفيان أحناش ، بو سفيان ، الشرقي البحري.

تنطلق مباراة اليوم بين الوداد وإنيمبا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي، علما بأن التعادل السلبي يكفي الوداد للتأهل إلى نصف النهائي.

ومن المنتظر أن يواجه المتأهل من الوداد وإنيمبا المتأهل من الترجي ومازيمبي الكونغولي في نصف نهائي الدوري الأفريقي فيما يخوض الأهلي مواجهة ضد صن داونز في نصف النهائي.