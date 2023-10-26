شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن يتأهل لنهائى بطولة الاتحاد القطرى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصري طارق مؤمن إلى الدور النهائي ببطولة الاتحاد القطري لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة بين 23 إلى 27 أكتوبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وفاز طارق مؤمن في الدور نصف النهائي على مواطنه فارس الدسوقي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-2, 11-9.

ويلتقي طارق مؤمن في الدور النهائي بالقطري عبد الله التميمي والذي تغلب في نصف النهائي على الفرنسي فيكتور كورين.

في سياق متصل، أكد أليكس جوف، الرئيس التنفيذي لاتحاد الاسكواش للمحترفين، أن الاسكواش، والذي سيشارك في دورة الألعاب الأولمبية 2028 فى لوس أنجلوس بعد أربع محاولات متتالية لم تكلل بالنجاح في المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، يضع خططًا للاحتفاظ بمكانه فى بريزبان بأستراليا 2032.

وأضاف دوف، فى تصريحات صحفية، أنه يشعر "بثقة كبيرة" بشأن مستقبل الاسكواش على المدى الطويل فى الألعاب الأولمبية، "نحن ننظر بالفعل إلى ما يتعين علينا القيام به للبقاء في الألعاب الأولمبية، نرغب ى أن يكون البقاء أسهل من الدخول، لكننا لن نأخذ أى شيء على أنه أمر مسلم به".

وتابع، "هذا هو هدف جميع المشاركين، لا نريد أن نكون مجرد حدث واحد ثم نخرج مرة أخرى، يقوم فريق الاسكواش الأسترالي بعمل جيد حقًا ونأمل فى إقامة بعض الأحداث الأكبر هناك فى العام أو العامين المقبلين، مع وجود لوس أنجلوس في الأفق.