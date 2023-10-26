شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يزور مران مودرن فيوتشر قبل مواجهة البنك الأهلى بدورى نايل ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على زيارة مران فريق مودرن فيوتشر، مساء اليوم الخميس الذى أقيم على الملعب الفرعى باستاد القاهرة الدولى.

كما دار حديث جانبي بين البرازيلي روجيرو ميكالي، وريكاردو فورموسينيو المدير الفني البرتغالي لمودرن فيوتشر، على هامش المران، حول الفريق ومسيرته بالدوري.