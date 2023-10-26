شكرا لقرائتكم خبر عن «نخيل» ترعى فريق شرطة دبي للتجديف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «نخيل»، مطور المجتمعات والواجهات المائية الرائد عالمياً، شراكتها مع شرطة دبي لرعاية فريقي الأخيرة للتجديف والتجديف الأولمبي.

جاء ذلك خلال حفل توقيع بمشاركة العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة لدى شرطة دبي؛ وعصام كلداري، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى شركة «نخيل» وبحضور كل من المقدم عبد الباسط علي، مدير إدارة الشؤون الرياضية - الإدارة العامة لإسعاد المجتمع لدى شرطة دبي؛ ونعمان عطاالله، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «نخيل».

وإلى جانب تمكين فريق شرطة دبي للتجديف وفريق شرطة دبي للتجديف الأولمبي، تهدف هذه الشراكة طويلة الأمد إلى تشجيع التميز الرياضي وأنماط الحياة الصحية. وهو ما ينسجم مع التزام «نخيل» بتعزيز سعادة ورخاء المواطنين والمقيمين والزوار من خلال دعم المبادرات المتعلقة بالصحة والعافية واللياقة البدنية.

وقال عصام كلداري: «تفخر نخيل برعاية فريقي شرطة دبي للتجديف والتجديف الأولمبي. وباعتبارنا الشركة الرائدة في مجال تطوير الواجهة البحرية لدبي، من الطبيعي أن ندخل في هذه الشراكة المرموقة ودعم واحدة من الرياضات المائية المميزة».

من جانبه قال العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري: «تجسد هذه الشراكة المكانة المرموقة التي تمتلكها كل من نخيل وشرطة دبي باعتبارهما جزءاً لا يتجزأ من نسيج دبي، لذا من الطبيعي أن تجمعهما مساعي تطوير رياضة التجديف».

وأكد المقدم عبدالباسط علي، أن ارتباط شرطة دبي بالرياضات البحرية يتجذر من هويتها المؤسسية المنبثقة من السفينة الشراعية معتبراً أن هذه الأصالة التاريخية هي مصدر الهام لكل الرياضيين في شرطة دبي.

حضر التوقيع الملازم شيخة بوعصيبة من شرطة دبي، ومن «نخيل» كل من رشا حسن، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية؛ ومحمد راشد، الرئيس التنفيذي للمشاريع؛ وعبد بيبي، الرئيس التنفيذي للتسويق؛ وخالد مرشد الشحي، الرئيس التنفيذي للمشتريات والعقود؛ وأحمد الغفلي، مدير إدارة الأمن، وعلي الشيبة، مدير إدارة الممرات المائية والسلامة والأمن.

كما شهدت احتفالية التوقيع حضور اثنين من لاعبي الفريق، سلطان عيسى حمزة، وعيسى عوض مبارك، إضافة إلى مدير الفريق فيصل عبد الله شفيع، ومدرب الفريق سيّد علي واضح.