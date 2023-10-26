شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن حمد يستقبل منظمي«Tough Mudder» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، اللجنة المنظمة للسباق العالمي «Tough Mudder»بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على أهداف السباق الذي استضافه مركز الفجيرة للمغامرات خلال أكتوبر الحالي في حديقة الفجيرة للمغامرات، بمشاركة مئات الرياضيين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية من داخل الدولة وخارجها.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة، بجهود الفريق واللجنة المنظمة للسباق في مستوى التنظيم واستقطاب المشاركين، منوهاً باهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للنشاطات الرياضية التي تجتذب أفراد المجتمع في الأنشطة الرياضية وتعزز حضور الإمارة في قطاع الرياضة عالمياً.

حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعمرو زين الدين مدير مركز الفجيرة للمغامرات، ونيكولاس هو كارترايت، ودونكان ايرول أعضاء اللجنة المنظمة للسباق.