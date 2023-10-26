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المحكمة الرياضية الدولية تلغي عقوبة عبدالله السعيد وتُغرم الأهلي

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألغت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قرار تغريم عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز المصري، بمبلغ مليوني دولار لصالح ناديه الأسبق، الأهلي.

وصرح هاني زهران محامي عبدالله السعيد، أن المحكمة قررت إلغاء غرامة موكله، مع إلزام الأهلي بسداد 70% من قيمة مصاريف التحكيم، والمقدرة بمائة ألف فرنك سويسري.

وأضاف زهران أن المحكمة الرياضية الدولية ألزمت الأهلي بسداد 10 آلاف فرنك أتعاب محاماة، ليصبح إجمالي قيمة الغرامة الموقعة على النادي 80 ألف فرنك.

يذكر أن الأهلي حصل على حكم بالحجز على أموال وممتلكات عبدالله السعيد، على خلفية اتهامه بعدم الالتزام بعقده مع النادي، عقب انتقاله إلى أهلي جدة السعودي، والعودة للتوقيع مع بيراميدز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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