شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الرياضية الدولية تلغي عقوبة عبدالله السعيد وتُغرم الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألغت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قرار تغريم عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز المصري، بمبلغ مليوني دولار لصالح ناديه الأسبق، الأهلي.

وصرح هاني زهران محامي عبدالله السعيد، أن المحكمة قررت إلغاء غرامة موكله، مع إلزام الأهلي بسداد 70% من قيمة مصاريف التحكيم، والمقدرة بمائة ألف فرنك سويسري.

وأضاف زهران أن المحكمة الرياضية الدولية ألزمت الأهلي بسداد 10 آلاف فرنك أتعاب محاماة، ليصبح إجمالي قيمة الغرامة الموقعة على النادي 80 ألف فرنك.

يذكر أن الأهلي حصل على حكم بالحجز على أموال وممتلكات عبدالله السعيد، على خلفية اتهامه بعدم الالتزام بعقده مع النادي، عقب انتقاله إلى أهلي جدة السعودي، والعودة للتوقيع مع بيراميدز.