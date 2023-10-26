شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة في مباراة البطائح وعجمان بين المدرب والمدير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد الروماني رادوي مدرب البطائح على صعوبة مباراة فريقه أمام عجمان في دوري أدنوك والذي ظهر بشكل جيد مع مدربه الجديد إيسايلا.

وقال رادوي: سنواجه فريق يعاني ويملك نقطتين فقط في الدوري ويأتي إلينا مع المدرب إيسايلا الذي أعرفه جيداً.

وأضاف:عجمان فريق جيد وظهر بشكله الحقيقي في مباراة الوصل وقدم مواجهة كبيرة على مستوى خط الدفاع،وأجاد على مستوى بناء اللعب وكانت لديه ثلاث فرص حقيقية للتسجيل،وهناك تحسن واضح في مستوى الفريق.

وأكد«بلاشك ستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا إذا لم نركز لمدة 90 دقيقة، وعجمان دائماً يفوز على من يفقد التركيز لأنه يمتلك لاعبين مواطنين وأجانب جيدين، يغلقون المساحات ويلعبون بتماسك كبير ويعتمدون على الهجمات المرتدة ونحن يجب ان نكون حذرين في النظام الهجومي، لاننا نعرف ماذا سيفعلون في الوضع الدفاعي والهجومي».

وعن مواطنه إيسايلا مدرب عجمان قال: أعرفه جيداً، واجهته عندما كان لاعباً ولكن كمدرب هذه هي المباراة الأولى التي أواجهه، ونحن عملنا سوياً في المنتخب الروماني تحت 21 سنة، وكان هو المدرب وأنا المدير الرياضي، علاقتنا الشخصية جيدة جداً، وفي كرة القدم أعرف مايفكر به وهو يعرف ما أفكر به أنا.

وأستطرد:طموحاتنا دائماً هي الفوز بالنقاط وان حدث ذلك ستكون المرة الأولى التي نفوز بمباراتين على التوالي منذ صعود الفريق إلى دوري المحترفين.

وختم تعليقاته بأنه يتمنى ان تستمر الروح لدى اللاعبين في مباراة عجمان كما حدث أمام خورفكان، وأمل ان يحفز كل لاعب نفسه بنفسه لتقديم أفضل ماعنده وهذا أصعب شيء لدى اللاعبين.