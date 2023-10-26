شكرا لقرائتكم خبر عن يونيون برلين يعاقب فوفانا بالإيقاف بسبب عدم مصافحة المدرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاقبت إدارة نادي يونيون برلين الألماني مهاجم الفريق ديفيد داترو فوفانا بالإيقاف، بسبب عدم مصافحته لمدربه أورس فيشر، أثناء استبداله في المباراة الأخيرة ضد نابولي بدوري أبطال أوروبا.

وأوقف النادي، مهاجمه الإيفواري المعار من تشيلسي لمدة أسبوع، على الرغم من إصداره بياناً للاعتذار إلى المدرب والإدارة واللاعبين والجمهور عن الواقعة التي حدثت، الثلاثاء.

وقرر أورس فيشر استبدال داترو فوفانا، في الدقيقة 70 من مباراة يونيون برلين ضد نابولي، حين كان الفريق خاسراً بهدف نظيف، وهو ما أغضب المهاجم الشاب، الذي تجاهل مصافحة مدربه واتجه إلى دكة البدلاء، معبراً لأعضاء الطاقم الفني عن انزعاجه.

وأصدر ديفيد داترو فوفانا بياناً عبر منصات التواصل الاجتماعي قدم خلاله الاعتذار عن تصرفه، مشيراً إلى أنه كان نابعاً من رغبته في عدم مغادرة الملعب ومحاولة مساعدة الفريق لتعديل النتيجة.

ويمر يونيون برلين بفترة من النتائج السلبية، حيث خسر 6 من 8 مباريات خاضها في بطولة الدوري الألماني، إلى جانب مبارياته الثلاث التي خاضها حتى الآن في دوري أبطال أوروبا.

ولا يختلف وضع ديفيد داترو فوفانا كثيراً، حيث فشل المهاجم الشاب البالغ من العمر 20 عاماً، في تسجيل أي هدف خلال 11 مباراة لعبها بقميص الفريق، واكتفى بصناعة هدف وحيد في بطولة كأس ألمانيا، في فوز يونيون برلين برباعية نظيفة على أستوريا فالدورف، النادي الذي يلعب بدوري الدرجة الرابعة الألمانية.