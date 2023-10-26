شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يهدد الريال بمواهب «اللاماسيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيكون الملعب الأولمبي المؤقت لبرشلونة حامل اللقب، مسرحاً لمواجهة الكلاسيكو الأولى لهذا الموسم عندما يستضيف غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الترتيب السبت، فيما لا يفصل بينهما سوى نقطة واحدة، وذلك ضمن منافسات المرحلة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومع أنّ برشلونة لم يتلق أي خسارة بعد هذا الموسم، فإنه أهدر ست نقاط مقابل 5 للملكي، لتكون مباراتهما السبت نارية في ظل السباق المحموم على لقب الدوري.

ويخوض الفريق الكاتالوني المباراة في ظل غيابات كثيرة محتملة وعلى رأسها نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب إصابة في الكاحل، إضافة إلى سيرغي روبرتو والفرنسي جول كونديه والبرازيلي رافينيا والهولندي فرانكي دي يونغ. فيما تحوم الشكوك حول مشاركة بيدري الغائب منذ شهرين.

لكن برشلونة سيتكل على مواهبه في مدرسته الكروية «اللاماسيا»، وذلك بعد بروز لافت لفيرمين لوبيز ولامين يامال في مباراة الفوز على شاختار الأوكراني 2-1 الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وبينما سجل فيرمين هدفاً ومرر كرة هدف، انضم لامين يامال إلى قائمة مميزة في دوري أبطال أوروبا، حيث التحق بقائمة أكثر اللاعبين الشباب (أصغر من 20 عاماً) الذين أكملوا مراوغات ناجحة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا، خلال مباراة واحدة.

ويتصدر ميسي القائمة بـ6 مراوغات أمام شاختار دونيتسك عام 2004، وبجواره تياجو ألكانتارا بالعدد نفسه، ويأتي بيدري في المرتبة الثانية بـ5 مراوغات بالتساوي مع لامين.