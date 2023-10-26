شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات أول العرب في « أبوظبي جراند سلام للجودو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بصالة (مبادلة أرينا) بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، فعاليات بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو التي تواصلت ضمن بطولات أبوظبي العالمية الثلاث التي ينظمها اتحاد الجودو.

وشهد الجولة الختامية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة، وماريوس فايز رئيس الاتحاد الدولي، وعبيد العنزي نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي، وعبدالمحسن الدوسري، وفارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي.

واكتفى منتخب الإمارات للجودو بالميداليتين البرونزيتين في وزن الخفيف والخفيف المتوسط وأول الدول العربية المشاركة والمركز الـ 19 دولياً، إلى جانب رصيد وافر من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024، ويعد ما تحقق إنجازاً مقارنة بمستوى البطولة التي فاز بلقبها منتخب إيطاليا.

ويتواصل نشاط اتحاد الإمارات للجودو السبت بصالة جامعة السوربون بمنطقة الريم في أبوظبي التي تستضيف بطولة العالم للكاتا، بمشاركة 288 لاعباً ولاعبة من 35 دولة والتي تستضيف أيضاً بطولة المحاربين القدامى.

وكانت الجولة الافتتاحية لمنافسات الوزن الثقيل التي جرت على فترتين أمس قد شهدت خسارة لاعبنا أرام جريجوري في مباراته الأولى في الدور التمهيدي لوزن تحت 90 كيلوجراماً أمام بطل رومانيا اليكس كريت، فيما استطاع لاعبنا ظفار كوستفو من التفوق على البطل الأمريكي أسميث إيلى في وزن تحت 100 كجم، ثم فاز على الألماني أوديسيلوري جورج، لكنه خسر أمام أرمان لاعب فريق (المحايدين) للفردي، لينتقل لدور الترضية وملاقاة النمساوي فارا آرون على برونزية الوزن، لكنه خسر الفرصة الأخيرة نتيجة إصابة الكتف.

أما لاعبنا معروف عمر فقد افتتح مشواره في تصفيات وزن فوق 100 كجم بالفوز على بطل آيسلاندا ستيفت كارل، ما أهله لملاقاة كريباي جاليمزان (كازاخستان) وفاز عليه، ثم خسر أمام الألماني كوني لوسيني.