شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يواجه كريستال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يأمل توتنهام في متابعة انطلاقته الصاروخية، وهي الأفضل له منذ أن حقق الثنائية المحلية موسم 1960-1961 عندما يفتتح المرحلة العاشرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم بحلوله ضيفاً الجمعة على جاره كريستال بالاس.

ولم يكن أحد يتوقع أن يجلس توتنهام في صدارة الترتيب، لا سيما بعد خسارة أفضل هداف في تاريخه هاري كاينب، بانتقاله إلى بايرن ميونيخ، لكنه يتفوق بعد مرور 9 جولات بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي وأرسنال و3 نقاط عن ليفربول.