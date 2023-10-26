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الامارات | يصنع أشياء من الفراغ.. حارس برشلونة يحذر من "نجم ريال مدريد"!

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر حارس برشلونة، الألماني تير شتيجن من خطورة ريال مدريد وقدراته في الموسم الحالي على الرغم من أن الفريق الأبيض لا يقدم أفضل مستوياته الفنية لكنه يخرج بنتائج إيجابية.

وقال شتيغين في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد السبت المقبل ضمن الجولة 11 من : "بيلينغهام نجح في تعويض رحيل كريم بنزيمة وأعتبره أخطر لاعب في ريال مدريد فهو يصنع أشياء من الفراغ، فهو يصل كثيرا إلى منطقة جزاء الخصوم ويسجل الأهداف".

ويأتي تصريج شتيغين في وقت لم يتعرض برشلونة إلى أي هزيمة هذا الموسم حتى الآن في الدوري الإسباني أم .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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