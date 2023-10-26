الامارات | توقيف رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر القضاء التونسي، الخميس، مذكرة توقيف في حق رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء على خلفية التحقيق معه في قضية فساد، بحسب ما أفاد متحدّث باسم المحكمة المعنية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم محكمة تونس محمد زيتونة في تصريحات نقلتها وسائل اعلام محلية "صدور بطاقة ايداع بالسجن في حق وديع الجريء.. وأن الأبحاث في القضية مازالت جارية".

وفي وقت سابق قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة شكري حمدة في تصريحات اعلامية إن قرار التوقيف جاء إثر "شكاية (شكوى) قضائية تقدمت بها الوزارة تتعلق بعدم شرعية عقد مبرم بين الجامعة (الاتحاد التونسي) ومدير فني".

كما أكد حمدة أن القضية "تتعلق بالفساد المالي داخل الجامعة".

ولم يتسن الحصول على رد من محامي الجريء.

أنتخب الجريء رئيسا للاتحاد التونسي للكرة في العام 2012 وفي السنوات الأخيرة تواترت الاتهامات في حقه متعلقة بالتلاعب بنتائج المباريات وبالفساد المالي وتبييض الأموال من قبل الأوساط الاعلامية الرياضية، لكنه دائماً ما يفندها ويقدم حججه في ذلك.

كما تحدثت وسائل اعلام محلية عن خلافات متواصلة بينه وبين وزير الشباب والرياضة في خصوص القرارت التي يتخذها.

ونشب منذ 2020 خلاف حاد بين الجريء ورئيس نادي هلال الشابة توفيق المكشر بعد ان نشر الأخير تدوينة على موقع فيسبوك يدعو فيها الاتحاد الى الشفافية في التصرف في الأموال ويطالب بتدقيق اداري.