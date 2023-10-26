الاتحاد يتقدم على الحزم بهدف بنزيما في الشوط الاول

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق نادي الاتحاد السعودي في فرض تقدم وسيطرة على نظيره فريق نادي الحزم في المواجهة الجارية بين الفريقين، لنتهي الشوط الاول بتقدم العميد بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب ستاد عبدالله الفيصل، ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الاتحاد يتقدم على الحزم في الشوط الاول

سجل كريم بنزيما هدف الاتحاد الوحيد في الشوط الاول عند الدقيقة 26 بصناعة جيدة من مواطنه الفرنسي نجولو كانتي، في الشوط الاول الذي شهد سيطرة العميد على اللعب بينما كانت الفعالية الهجومية لصالح الحزم.

بتلك النتيجة يرفع نادي الاتحاد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث من جدول الترتيب بعد تعادل وهزيمتين والفوز في 6 مباريات، والىن يقترب من الانتصار السابع في الترتيب ممتلكًا المركز الأول كأقوى خط دفاع.

يحتل نادي الحزم المركز السابع عشر في جدول الترتيب بتلك النتيجة ويقترب من الهزيمة السابعة هذا الموسم، ويمتلك الفريق 6 نقاط في المركز قبل الأخير بعدما استقبلت شباكه الهدف رقم 27 في الموسم الحالي.

فيديو هدف الاتحاد الاول في الحزم