"رؤية فنية" تأمين دفاعي ومغامرة هجومية .. صن داونز يفرض تغييرًا إجباريًا على الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة أفريقية مرتقبة ، تقام عصر يوم الأحد المقبل في جنوب أفريقيا ، يستضيف صن داونز النادي الأهلي لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأفريقي التي تقام تاريخيًا للمرة الأولى.





ويأتي لقاء الإياب مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وتوجهت بعثة الفريق الأحمر برئاسة الهندس محمد سراج الدين إلى جنوب أفريقيا عصر اليوم استعدادًا لمواجهة الأحد المقبل المرتقبة.

وجاءت قائمة الأهلي في مواجهة ذهاب صن داونز على النحو التالي :

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ،مصطفي شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني ، محمد عبد المنعم، على معلول ،كريم الدبيس وياسر إبراهيم ، وخالد عبدالفتاح ، أكرم توفيق ورامي ربيعة .

في خط الوسط: أليو ديانج ،مروان عطية ،كريم نيدفيد، بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة ، حسين الشحات ، محمد طاهر ،رضا سليم ، محمد الضاوي كريستو وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم : أنتوني موديست، محمود كهربا وصلاح محسن

تأمين دفاعي ..

وعلى عكس ما اعتاد عليه الأهلي في معظم مواجهاته تحت قيادة مديره الفني كولر بخطة اللعب المتمثلة في الاستحواذ على الكرة وكثرة التمريرات في وسط الملعب لسحب لاعبي الفريق الخصم من خطوطهم الخلفية ومن ثم بناء هجمات عبر كرات طولية أو استغلال اللعبات العرضية من الطرفين ، من المتوقع أن يغلب التأمين الدفاعي والتراجع إلى الخلف على أسلوب لعب الأحمر خاصة مع الدقائق الأولى من اللقاء تفاديًا لانطلاقات الفريق الجنوب أفريقي وتقدمهم الذي يحمل طابع الخطورة على حدود منطقة جزاء الأهلي .

وينتظر أن يعود ياسر إبراهيم بجانب محمد عبد المنعم لقيادة الدفاع مجددًا بتعليمات من السويسري كولر ، مع بقاء رامي ربيعة بديلاً ، كما من المتوقع أن يعطي المدير الفني للأحمر تعليماته للاعبي خط الوسط بأداء أدوار دفاعية مساندة حال الكرات المرتدة مع بقاء لاعب وحيد على الدائرة لبناء هجمات الأحمر فور ارتدادها من الدفاع.

لاعبو صن داونز و التسديد الخارجي ..

استغل مدرب فريق صن داونز رولاني ، أسلوب الأهلي الهجومي في لقاءهما الأخير بدور المجموعات خلال نسخة بطولة دوري الأبطال الماضية ، ومنح تعليمات للاعبيه بالتسديد من خارج منطقة الجزاء وهو ما أسفر عنه تلقي الأحمر أكثر من هدف بهذه الطريقة في المواجهة التي انتهت لصالحهم بخماسية لهدفين.

ويتوقع أن يعطي كولر تعليمات للاعبيه خاصة في خط الوسط ، بالضغط المبكر على لاعبي الفريق الجنوب أفريقي ومنعهم من التقدم إلى مشارف منطقة الجزاء تفاديًا للتسديد الخارجي.

المرتدات والتحول الهجومي سلاح الأهلي ..

ومع التنظيم الدفاعي الصلب المتوقع ظهور لاعبي الأهلي عليه في المواجهة ، يُنتظر أن يعتمد كولر بشكل أكبر على الكرات المرتدة واستغلال تقدم الفريق الجنوب أفريقي المنتظر وعدم الاهتمام بالجانب الدفاعي ، وعليه تأتي مشاركة منتظرة أساسية للمغربي رضا سليم الذي يجيد التحول الهجومي وبناء فرص محققة بانطلاقات جانبية بالإضافة إلى سرعة الجنوب أفريقي بيرسي تاو وتمتعه بإجادة التحكم في الكرة.

ومن المنتظر مشاركة كهربا أساسيًا في خط هجوم الأهلي ، مع بقاء موديست - المفتقد للجاهزية البدنية - بديلاً ، وذلك بعد ظهور الأول بمردود فني مميز خلال المواجهات السابقة وقيادته للأحمر نحو التأهل إلى نصف النهائي وتشكيله خطورة على مرمى المنافس باستغلاله للكرات الجانبية المرسلة.