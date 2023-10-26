دي خيا يكشف حقيقة عودته لمانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الحارس الإسباني دافيد دي خيا حقيقة عودته مرة أخرى إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وخرجت تقارير في الأيام الماضية عن احتمالية عودته دي خيا لمانشستر يونايتد بعقد قصير الأمد، لاسيما وأن الحارس الاسباني يعد لاعباً حراً حيث لم يتعاقد معه أي نادي خلال الصيف الماضي على الرغم من كونه متاحاً في صفقة انتقال مجانية .

وتشير التقارير صحفية أن مانشستر يونايتد يأمل بعودة دي خيا في بداية العام الجديد عندما يتجه أونانا للعب في كأس الأمم الأفريقية .



ويبدو أن دي خيا قد قرأ عن أنباء عودته لمانشستر يونايتد لحراسة مرمى فريقه السابق ونشر رمزاً تعبيرياً يفكر فيه على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي .



وكان حارس مانشستر يونايتد قد ارتبط بالانتقال للدوري السعودي للمحترفين لكن يبدو أنه يفضل البقاء في أوروبا .

