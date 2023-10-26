غياب نجم إنتر ميلان عن مواجهة روما في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - يفتقد المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي لنجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، والذي يغيب عن مواجهة النيراتزوري المقبلة أمام نظيره فريق روما، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإيطالي بالموسم الحالي 2023 – 2024.

غياب كوادرادو عن مواجهة روما بسبب الإصابة

تأكد غياب النجم الكولومبي خوان كوادرادو أمام نادي روما في مواجهة الجولة العاشرة يوم الأحد المقبل، على ملعب ستاد جوزيبي مياتزا، وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب مؤخرًا.

ولم يتعافي كوادرادو حتى الآن من الإصابة في وتر العرقوب الذي تعرض له في الأسابيع الأخيرة، وحتى الآن يخوض اللاعب المران بشكل منفرد ومنفصل عن الفريق حتى التعافي تمامًا من الإصابة، مما يؤكد غيابه لعدة جولات أخرى.

سيكون خوان كوادرادو خارح قائمة إنتر ميلان لمواجهة روما كما لن يتواجد على مقاعد بدلاء النيراتزوري.

شارك كوادرادو صاحب الـ 35 عاما في 4 مباريات فقط مع إنتر ميلان بالدوري الإيطالي هذا الموسم، وقدم تمريرة حاسمة وحيدة، بعدما انتقل للنيراتزوري في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن يوفنتوس.