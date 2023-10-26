مرموش يقود تشكيل آينتراخت لمواجهة هلسنكي في دوري المؤتمر الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب الألماني دينو توبمولر المدير الفني الحالي لفريق آينتراخت فرانكفورت، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة هلسنكي الفنلندي والذي يشهد تواجد النجم المصري عمر مرموش، في مواجهة اليوم الخميس على ملعب ستاد دويتشه بانك بارك، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات دوري المؤتمر الاوروبي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

مرموش يقود تشكيل آينتراخت لمواجهة هلسنكي

وجاء عمر مرموش على رأس تشكيل آينتراحت فرانكفورت أمام هلسنكي اليوم ومعه في التشكيل كل من إلياس السخيري وفارس شعيبي، بالإضافة إلى النجم الألماني ماريو جوتزه، بطريفة لعب 3-4-3، والتي تضم كل من:-

حراسة المرمى: جينس جراهل.

في خط الدفاع: هرفويي سمولتشيتش - روبن كوخ - نيلز نكونكو.

في خط الوسط: ماريو جوتزه - إيريك إبيمبا - إلياس السخيري - فارس شعيبي.

في خط الهجوم: عمر مرموش - لوكاس سيلفا - أنسجار كناوف.

فيما يتواجد على مقاعد بدلاء آينتراحت فرانكفورت أمام هلسنكي كل من: وليان باتشو - أوريليو بوتا - ماكوتو هاسيبي - هوجو لارسون - كريستيان جاكيتش - تيموثي تشاندلر - باكستن آرونسون - ناتشو فيري - جيسيك نجانكام - ينس بيتر هاوجي - باوم وجاوير.