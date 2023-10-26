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الاتحاد السكندري يستعيد خدمات مابولولو وساليفو أمام المقاولون

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ياسر رشاد - القاهرة - استعاد الاتحاد السكندري، خدمات الثنائي الأجنبي، مابولولو ومورو ساليفو قبل مواجهة المقاولون العرب في الممتاز المقررة بينهما في السابعة مساء السبت المقبل.

وشارك مابولولو وساليفو في مران الاتحاد السكندري، الذي أقيم مساء الخميس، بعدما غاب الثنائي عن مباراة بلدية المحلة، حيث عانى مابولولو من شد في العضلة الخلفية، فيما غاب مورو ساليفو بسبب الإيقاف.

وفي إطار استعدادات الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون عقد طارق العشري، جلسة مع اللاعبين، طالبهم فيها باستعادة المستوى المعروف عن الفريق وعودة الانتصارات في مباراة المقاولون المقبلة ومصالحة الجماهير.

ويستمر غياب الثلاثي سيف تقا وأحمد ياسين وأحمد الشيخ، لاعبي الاتحاد، عن الفريق أمام المقاولون العرب، بسبب الإصابة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط، قي حين يحتل المقاولون العرب المركز قبل الأخير بنقطتين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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