تشكيل روما لمواجهة سلافا براج التشيكي في الدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني لفريق نادي روما الإيطالي، تشكيل الذئاب الذي يخوض مواجهة سلافا براج التشيكي، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد الاولمبيكو في العاصمة الإيطالية، في إطار مواجهات الجولة السابعة من مباريات الدوري الأوروبي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل روما لمواجهة سلافا براج التشيكي

جاء ستيفان الشعراوي على رأس تشكيل نادي روما أمام سلافا براج ومعه الدبابة البلجيكية روميلو لوكاكو، ويضم التشكيل كل من:-

في حراسة المرمى سفيلار، في خط الدفاع: كريستانتني ونديكا ويورنتي وكيليك وحسام عوار ومانسيني وبوف وزالويسكي وروميلو لوكاكو وستيفان الشعراوي.

يحتل نادي روما المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، والتي جمعها من الفوز في مواجهتين، وياتي خلف نادي سلافا براج المتصدر بفارق الأهداف وصاحب أقوى خط هجوم في المجموعة بـ 8 أهداف والأقوى دفاعيًا بدون أهداف في شباكه.

ويأتي فريق نادي سيرفيت السويسري في المركز الثالث بدون رصيد من النقاط، ثم فريق شيريف تراسبول المولدوفي في المركز الرابع والاخير بالمجموعة أيضًا بدون نقاط.