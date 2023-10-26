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تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة تولوز في الدوري الأوروبي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي ، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة تولوز، مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد انفيلد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الأوروبي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة تولوز 

وجاء داروين نونيز على رأس تشكيل ليفربول لمواجهة تولوز ومعه جوتا في مركز الهجوم، مع وجود الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء للاستعانه به في الشوط الثاني، ويضم التشكيل:-

في حراسة المرمى: كيليهير.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – جوميز – تشامبرز.

في خط الوسط: إندو – جونز – جرافينبرج.

في خط الهجوم: إيليوت – داروين نونيز – ديوجو جوتا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء ليفربول أمام تولوز كل من أليسون بيكير وجاروس وفان دايك وروبن دياز وسوبوسلاي ومالك أليستر ومحمد صلاح وجاكبو وتسيميكاس وسكانلون ومكونيل وكونساه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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