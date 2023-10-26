"اهتفوا لشعب فلسطين".. شوبير يُطالب جماهير الزمالك بدعم أهالي غزة أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



طالب الإعلامي أحمد شوبير، جماهير فريق نادي الزمالك، الهتاف لفلسطين، في المباراة القادمة ضد فريق إنبي، في الدوري العام، غدًا الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وقال "شوبير"، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت"، إن جماهير الأهلي دعمت القضية الفلسطينية في المباراة الماضية أمام سيمبا التنزاني، في دوري السوبر الأفريقي، ويجب على جماهير الزمالك أن تقف وتدعم وتساند شعب غزة.



وأضاف، قائلًا: "عايز جمهور الزمالك يعمل زي ما الأهلي عمل وكل الجماهير في المدرجات تضع علم فلسطين وهتافك يبقى مسموع، الهتاف والصورة بـ10 مليون كلمة".



وتقام مباراة الزمالك وإنبي، غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.