الدوري السعودي.. فوز طارق حامد وتعادل محمد شريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق فريق المصري طارق حامد، ضمك الفوز على الأخدود، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في الجولة الحادية عشر بالدوري السعودي للمحترفين "روشن".

وتعادل الخليج مع التعاون 1-1، ضمن نفس الجولة، وخاض محمد شريف، لاعب الأهلي السابق والخليج الحالي اللقاء أساسيا.

نرصد ترتيب الأربعة فرق في جدول الدوري السعودي:

التعاون، في المركز الثاني، برصيد 24 نقطة

ضمك، في المركز التاسع، برصيد 13 نقطة

الخليج، في المركز الثالث عشر، برصيد 10 نقاط

الأخدود، في المركز الرابع عشر، برصيد 7 نقاط