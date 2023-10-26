صلاح على دكة البدلاء.. نونيز يقود هجوم ليفربول أمام تولوز في الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، تشكيل الريدز لمواجهة فريق تولوز الفرنسي في منافسات الدوري الأوروبي، مساء اليوم الخميس.

ويحل فريق تولوز ضيفًا على ملعب "آنفيلد" ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات في الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024.

ويجلس الفرعون المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء فريقه ليفربول في مباراة اليوم أمام تولوز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كيلهير.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جوميز، جويل ماتيب، تشامبرز.

وسط الملعب: كورتيس جونز، واتارو إندو، ريان جرافنبيرخ.

الهجوم: إليوت، داروين نونيز، نونيز.

وحقق ليفربول الفوز على لاسك بنتيجة 3/1، والفوز على سانت جيلواز بهدفين دون رد، وتصدر المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن تولوز.