شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل لقاءات الجولة التاسعة لدوري مرتبط اليد 2006 للأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من الأهلى مع الجزيرة، والترسانة مع البنك الأهلى، والأوليمبي مع سبورتج، وأصحاب الجياد مع هليوبوليس، والشمس مع طلائع الجيش، وسموحة مع الطيران، والعبور مع الزمالك، والزهور مع المعادى.
بينما تشهد الجولة العاشرة المحدد لها الجمعة 10 نوفمبر المقبل، لقاءات بين كل من البنك الأهلى مع الأهلى، وسبورتنج مع الجزيرة، وهليوبوليس مع الترسانة، وطلائع الجيش مع الأوليمبى، والطيران مع أصحاب الجياد، والزمالك مع الشمس، والزهور مع سموحة، والمعادى مع العبور.
وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.
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