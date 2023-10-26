شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب: كيفية استنساخ غندور جديد فى التحكيم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التحكيم المصرى، حكايات وقصص لا تنتهى فى الملاعب ومباريات الدورى تخطف الأنظار بالأخطاء ولكن فى الكواليس للعالمين ببواطن الأمور هناك أزمة حقيقية يعيشها التحكيم المصرى خلال الفترة الحالية، وتستمر لسنوات مقبلة حال استمرار الأمور على هذا الشكل الغريب.

لن نتحدث عن الأخطاء التحكيمية ومشاكل الحكام فى مباريات الدورى ولعبة القط والفار بين حكام الساحة وغرفة تقنية الفيديو (VAR)، والتى باتت "بايخة ومش معقولة" لدرجة استفزاز الجميع بقرارات خاطئة أثرت فعليا على نتائج المباريات، وشاهدنا كثيرا تدخلات صحيحة من حكام الـVAR فى لعبات وأعطوا القرار السليم، ولكن حكام الساحة رفضوا رغم الاجماع على صح قرار الـ VAR، حكايات وكواليس كثيرة تحتاج وقتا طويلا ومقالات عديدة سيتم تناولها خلال الفترة المقبلة فى الوقت المناسب.

ولكن الحديث الآن عن أزمة حقيقية فى التحكيم المصرية وهى قلة وجود حكام سوبر يمكنهم المزاحمة بقوة فى الساحة الدولية، ليكونوا منافسين للحكام الكبار فى القارة السمراء، لا خلاف أن محمود البنا حكما كبيرا ويعد الأقرب للمنافسة، ولكن مسئولى كاف يرونه أفضل فى تقنية الـ VAR، وإبراهيم نور الدين الأكثر كفاءة فنية لديه أزمات تمنع من وجوده فى المناسبات الكبرى دوليا، ومحمود عاشور ومحمد عادل اتجها لتقنية الـ VAR.

محمد معروف الحكم الدولى الأبرز فى الفترة الاخيرة ظهر ببطولة العالم تحت 20 سنة، والأمل فيه كبير ليدخل وسط الكبار ورغم الأخطاء التى يسقط فيها محليا لكن نراه الأقرب للدخول فى التحدى الأفريقى مع كبار حكام الساحة بالقارة، خاصة أنه ضمن القائمة المبدئية للحكام المرشحة للتحكيم فى أمم أفريقيا القادمة 2024 ومعه محمود البنا وأمين عمر فى الساحة، ومحمود عاشور بالفار، والمساعدين أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال، لأن معروف فى تقييم مسئولو كاف متميز وينتظره مستقبل والمشكلة أنه يسير ببطء رغم كفاءته ومظهره ولياقته والعوامل التى تقوده للمنافسة مع رضوان جيد وندالا الأبرز أفريقيا وغيرهم.

الحكام المصريون يتواجدون فى مباريات متفرقة بالمنافسات الأفريقية ونرى ناجى وهلهل وطه وغيرهم، ولكن نفتقد حكم الساحة الكبير البارز فى المحافل الكبرى مثل جمال الغندور وعصام عبد الفتاح وجهاد جريشة الذين شرفوا الكرة المصرية فى البطولات الكبرى قاريا وعالميا، ولعل هذا هو التحدى الكبير الذى يواجه لجنة الحكام الحالية بقيادة بيريرا، لأن استنساح غندور أو عبد الفتاح جديد ليس بالأمر السهل، ويحتاج وقتا والظروف الحالية فى الملاعب المصرية تعوق تنفيذ ذلك.