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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 10 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 10 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يتلقى خطاب تعديل موعد مباراتيه مع صن داونز فى الدوري الأفريقي.

الأهلى يتلقى خطاب تعديل موعد مباراتيه مع صن داونز فى الدوري الأفريقي

الأهلى يتلقى خطاب تعديل موعد مباراتيه مع صن داونز فى الدوري الأفريقي

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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