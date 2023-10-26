شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 10 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يتلقى خطاب تعديل موعد مباراتيه مع صن داونز فى الدوري الأفريقي. الأهلى يتلقى خطاب تعديل موعد مباراتيه مع صن داونز فى الدوري الأفريقي قائمة الأهلى المسافرة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز بالدوري الأفريقي تعرف على تطورات تأهيل عمرو السولية وكريم فؤاد فى الأهلي منتخب مصر يحافظ على المركز 35 عالمياً بعد تصنيف الفيفا المصرى يتسلّم "كارنيهات" أحمد عيد وأيمن منصور بعد تنازل الزمالك عن الشكوى أحمد فتوح يرحب بتجديد تعاقده مع الزمالك لمدة 4 سنوات أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي.. عودة محمد عواد اتحاد الكرة يفتتح المرحلة الثانية لدورة مقيمى الحكام

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