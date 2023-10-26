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هشام نصر والعتال بالأحضان فى أول ظهور بعد انتخابات الزمالك.. صور

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بوابة انتخابات الرئاسة المصرية

هانى العتال القاهرة - سامية سيد - هانى العتال

كتب حسام الحاج

الخميس، 26 أكتوبر 2023 09:53 م
رحّب هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بمنافسه في السباق الانتخابى هاني العتال في انتخابات نادي الزمالك السابقة، وتقابل نائب رئيس النادي الحالي مع المُرشح على المنصب ذاته في الانتخابات التي أُجريت الجمعة الماضية ودار بينهما حديث ودي داخل القلعة البيضاء.

 

واستقر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على عقد أول اجتماع لمجلس إداراة النادي بشكل رسمي يوم الأحد المقبل، فى مقر القلعة البيضاء، لمناقشة العديد من الملفات وتوزيع الأدوار بشكل رسمى على أعضاء المجلس.

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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